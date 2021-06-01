​Червиченко: «Уфа» позорит «Спартак» на его поле, какое тут чемпионство?»

Игорь Червиченко не считает, что «Спартак» имеет реальные шансы побороться за титул чемпиона России в следующем сезоне.

«Та же «Уфа» приезжает и позорит «Спартак» на своём поле. Какое тут тогда чемпионство?» - задаётся вопросом Червиченко, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В 2022 году «Спартак» будет отмечать 100-летие клуба, поэтому перед командой стоит задача стать чемпионом России. В последний раз «красно-белые» завоёвывали титул в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

Напомним, что недавно должность главного тренера «Спартака» занял португальский специалист Руй Витория.