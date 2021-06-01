Боярский: «Столетие не спасёт «Спартак», они не станут чемпионами»

Преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский считает, что московский «Спартак» вряд ли будет претендовать в следующем сезоне на чемпионский титул.

«Столетие не спасет клуб! «Красно-белые» не станут чемпионами. «Спартак» нам не конкуренты», - передает слова Боярского издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «красно-белые» отпразднуют столетие со дня создания клуба в апреле следующего года.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», выигравший золотые медали в третий раз подряд.