Чепчугов: «Путин - мировой лидер, замены ему не предвидится»

Голкипер Сергей Чепчугов, поигравший за московский ЦСКА, рассказал о своем отношении к президенту страны Владимиру Путину.

«Поддерживаю Путина. Он - действующий глава государства. Мировой лидер, замены ему не предвидится», - поведал вратарь в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Чепчугов является воспитанником красноярского «Металлурга». В ЦСКА голкипер перебрался в 2010 году. Он защищал цвета «армейского» коллектива до 2017 года, приняв участие лишь в 14 поединках чемпионата России.

Последним местом работы Сергея был красноярский «Енисей».