Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов покинул свой пост. Об этом руководитель сообщил посредством социальной сети «ВКонтакте».

«На свободу с чистой совестью. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать - ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми - для меня не мотивация», - гласит сообщение функционера.

Напомним, что Мурзагулов был назначен главой совета директоров уфимского клуба в декабре 2018 года.

По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Команда финишировала в турнирной таблице Премьер-лиги на 13 месте.