Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку

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01 Июня 2021, 12:16,
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов покинул свой пост. Об этом руководитель сообщил посредством социальной сети «ВКонтакте».
«На свободу с чистой совестью. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать - ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми - для меня не мотивация», - гласит сообщение функционера.
Напомним, что Мурзагулов был назначен главой совета директоров уфимского клуба в декабре 2018 года.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Команда финишировала в турнирной таблице Премьер-лиги на 13 месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа, Ростислав Мурзагулов