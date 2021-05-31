Паршивлюк уйдёт из московского «Динамо»

Российский защитник Сергей Паршивлюк не продлил контракт с московским «Динамо».

В контракте между игроком и клубом было прописано, что продление возможно лишь в том случае, если футболист отыграет определённое количество минут. В обратной ситуации, продление соглашения не подразумевается. Таким образом, Паршивлюк становится свободным агентом. Sport24 сообщает о том, что московский клуб больше не заинтересован в услугах защитника.

В сезоне 2020/21 Паршивлюк провёл 25 матчей. Паршивлюк пришёл в «Динамо» в 2019 году и за два сезона сыграл в 39 матчах.

До «Динамо» 32-летний футболист играл за «Ростов», «Анжи» и московский «Спартак».