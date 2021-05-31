Червиченко: «Зенит» опозорился в Лиге чемпионов»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Сергей Семак опозорился в Лиге чемпионов, после чего не может считаться лучшим тренером России.

«Я считаю, что позор в Лиге чемпионов всё изначально перечёркивает. Человек вообще больше не может рассматриваться на роль лучшего тренера страны. Я думаю, что лучший тренер - это Слуцкий. Он взял команду чуть ли не с последнего места, а за два тура до конца чемпионата мог претендовать на Лигу чемпионов», - сказал Червиченко в на YouTube-канале Сергея Егорова.

На второе место Червиченко ставит Марко Николича, и только на третье Сергея Семака. Четвертая позиция в списке лучших тренеров РПЛ 2020/21 уходит Доменико Тедеско.