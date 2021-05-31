Фролов: «Черчесов специально вгоняет футболистов в состояние стресса»

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31 Мая 2021, 22:38,
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова отличным психологом.
Как рассуждает вратарь, Черчесов специально вводит своих игроков в стрессовое состояние, чтобы они были максимально сконцентрированы. Самое главное, что футболисты справляются с давлением и поэтому никогда не бывают расслабленными. Фролов заявляет, что прочувствовал это на личном опыте, когда работал с Черчесовым. Об этом голкипер рассказал на YouTube-канале Sport24.
В прошедшем сезоне 2020/21 Фролов провёл 18 матчей в ФНЛ, девять из которых были без пропущенных мячей. Следующий год вратарь начнёт вместе с «Крыльями» в РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Евгений Фролов