Фролов: «Черчесов специально вгоняет футболистов в состояние стресса»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова отличным психологом.

Как рассуждает вратарь, Черчесов специально вводит своих игроков в стрессовое состояние, чтобы они были максимально сконцентрированы. Самое главное, что футболисты справляются с давлением и поэтому никогда не бывают расслабленными. Фролов заявляет, что прочувствовал это на личном опыте, когда работал с Черчесовым. Об этом голкипер рассказал на YouTube-канале Sport24.

В прошедшем сезоне 2020/21 Фролов провёл 18 матчей в ФНЛ, девять из которых были без пропущенных мячей. Следующий год вратарь начнёт вместе с «Крыльями» в РПЛ.