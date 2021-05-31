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Бывший игрок ЦСКА: «Однажды мы привыкнем жить без Акинфеева»

31 Мая 2021, 21:01,

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин считает, что не нужно трагично воспринимать возможное завершение карьеры Игорем Акинфеевым.

Соломатин был игроком ЦСКА с 2001 по 2003 год, как раз когда за армейцев дебютировал Игорь Акинфеев. Завершивший карьеру футболист уверяет, что по первым тренировкам не было видно, каким большим потенциалом обладает будущий вратарь сборной России. Однако со временем в коллективе начали понимать, что из Акинфеева может получится отличный голкипер. 

Также в интервью для Sport24 Соломатин сказал, что не стоит слишком серьёзно воспринимать уход Акинфеева из профессионального спорта. По словам бывшего игрока, Акинфеев уже ушёл из сборной и все привыкли, так что скоро придётся привыкнуть и к уходу на пенсию из ЦСКА. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Андрей Соломатин
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