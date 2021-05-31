​«Динамо» может подписать игрока «Милана»

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31 Мая 2021, 17:49,
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Московское «Динамо» делало запрос по поводу футболиста «Милана» Диего Лаксальта. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. Уругваец выступает на позиции левого защитника, но может сыграть и на левом фланге полузащиты, а также в центре поля.
В сезоне 2020/2021 Диего Лаксальт выступал за «Селтик» на правах аренды, и теперь «Милан» настроен продать футболиста. Авторитетным порталом transfermarkt 28-летний Лаксальт оценивается в 4 миллиона евро.
В 17 матчах завершившегося чемпионата Шотландии Диего Лаксальт отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Лаксальт