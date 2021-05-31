​«Динамо» может подписать игрока «Милана»

Московское «Динамо» делало запрос по поводу футболиста «Милана» Диего Лаксальта. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил известный итальянский инсайдер Николо Скира. Уругваец выступает на позиции левого защитника, но может сыграть и на левом фланге полузащиты, а также в центре поля.

В сезоне 2020/2021 Диего Лаксальт выступал за «Селтик» на правах аренды, и теперь «Милан» настроен продать футболиста. Авторитетным порталом transfermarkt 28-летний Лаксальт оценивается в 4 миллиона евро.

В 17 матчах завершившегося чемпионата Шотландии Диего Лаксальт отметился одним забитым голом.