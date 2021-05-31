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​Переход Тиля из «Спартака» в «Фейеноорд» подтверждён

31 Мая 2021, 17:21,

Гус Тиль переходит из «Спартака» в «Фейеноорд». Информацию sport24 подтвердил Антон Фетисов, возглавляющий в московском клубе департамент по коммуникациям.

По словам Фетисова, речь идёт об аренде на ближайший сезон. При этом если Тиль до конца календарного года проведёт менее 50% игр в период, когда он не будет травмирован или дисквалифицирован, «красно-белые» смогут вернуть игрока.

Напомним, в сезоне 2020/2021 Гус Тиль выступал на правах аренды за немецкий «Фрайбург». «Спартак» приобрёл этого футболиста у АЗ в 2019 году. Согласно данным transfermarkt, трансфер стоил 18 миллионов евро и был самым дорогим входящим в истории «красно-белых».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Фейеноорд, Трансферы футбола - лето 2021, Гус Тиль, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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