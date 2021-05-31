​Дзюба отреагировал на признание его лучшим игроком «Зенита»

Третий год подряд болельщики «Зенита» признают Артёма Дзюбу лучшим футболистом сезона. Нападающий сделал по этому поводу публикацию в Instagram, в которой поблагодарил фанатов команды.

«Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно», - написал Дзюба.

В завершившемся сезоне Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 20 голами. Дзюба на флажке обошёл своего одноклубника Сердара Азмуна благодаря «покеру» в игре последнего тура против «Тамбова».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.