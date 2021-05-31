​«Химки» покинули 9 футболистов

«Химки» посредством своего официального сайта объявили об уходе сразу девятерых футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покинули клуб в связи с тем, что в последний день весны истёк срок их трудовых соглашений.

Александр Долгов и Арсений Логашов после истечения сроков аренды возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков – в «Спартак».

Напомним, «Химки» в завершившемся чемпионате России заняли 8 итоговое место. Команда плохо начала сезон, но с приходом на тренерский мостик Игоря Черевченко ситуация резко изменилась в лучшую сторону.