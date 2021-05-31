​Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в сезоне

На официальном сайте «Зенита» появилась информация о том, что Артём Дзюба был признан болельщиками лучшим футболистом команды в завершившемся сезоне. По итогам голосования форвард набрал более 43% голосов.

Интересно, что в тройку лучших игроков «сине-бело-голубых» по версии фанатов не попал Сердар Азмун. Указано, что в опросе ближе всех к Дзюбе оказались Андрей Мостовой и Далер Кузяев.

В сезоне 2020/2021 Артём Дзюба принял участие в 34 поединках. На счету нападающего 22 результативных удара и 8 ассистов на партнёров.

Артём Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в третьем сезоне подряд.