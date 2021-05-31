Голландский гранд арендует полузащитника «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль может продолжить карьеру в чемпионате Голландии, об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

По данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет роттердамский «Фейеноорд». Стороны обсуждают аренду полузащитника без права последующего выкупа.

В минувшем сезоне Тиль выступал на правах аренды за немецкий «Фрайбург». В составе команды Гус провел семь поединков в чемпионате Германии, не отметившись голевыми действиями.

Хавбек перебрался в «Спартак» в 2019 году за 18 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба.