Известна зарплата Заболотного в ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный сегодня, 31 мая, официально перешел в московский ЦСКА. 29-летний форвард заключил с «армейцами» долгосрочный контракт на три года.

Стали известны финансовые детали соглашения между сторонами. Заработная плата футболиста в столичном клубе составит 1,2 миллиона евро в год. Об этом рапортует издание «Рейтинг букмекеров».

До перехода в столичный клуб Заболотный защищал цвета «Сочи». В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий принял участие в 27 встречах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.