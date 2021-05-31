Заболотный - о возвращении в ЦСКА: «Я дома, я счастлив!»

29-летний российский форвард Антон Заболотный прокомментировал свой трансфер из «Сочи» в столичный ЦСКА.

«Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить «Сочи» за эти замечательные два года. Желаю вам успехов», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

В понедельник, 31 мая, «армейский» клуб на своем официальном сайте сообщил о подписании трехлетнего контракта с Заболотным. Антон является воспитанником академии ЦСКА.

В прошлом розыгрыше чемпионата России нападающий провел 27 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.