Заболотный - о возвращении в ЦСКА: «Я дома, я счастлив!»

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31 Мая 2021, 11:40,
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29-летний российский форвард Антон Заболотный прокомментировал свой трансфер из «Сочи» в столичный ЦСКА.
«Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить «Сочи» за эти замечательные два года. Желаю вам успехов», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.
В понедельник, 31 мая, «армейский» клуб на своем официальном сайте сообщил о подписании трехлетнего контракта с Заболотным. Антон является воспитанником академии ЦСКА.
В прошлом розыгрыше чемпионата России нападающий провел 27 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный