«Сочи» - Заболотному: «Спасибо за всё, легенда!»

Форвард Антон Заболотный покинул «Сочи» и перешел в московский ЦСКА. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба столичного коллектива. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

«Спасибо за все, легенда!», - гласит сообщение южан в клубном твиттер-аккаунте.

В составе сочинского коллектива 29-летний футболист выступал с 2019 года. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги форвард принял участие в 27 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в чемпионате России, а «Сочи» финишировал на пятой строчке.