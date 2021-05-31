«Сочи» - Заболотному: «Спасибо за всё, легенда!»

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31 Мая 2021, 11:32,
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Форвард Антон Заболотный покинул «Сочи» и перешел в московский ЦСКА. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба столичного коллектива. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.
«Спасибо за все, легенда!», - гласит сообщение южан в клубном твиттер-аккаунте.
В составе сочинского коллектива 29-летний футболист выступал с 2019 года. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги форвард принял участие в 27 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.
В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в чемпионате России, а «Сочи» финишировал на пятой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сочи, Антон Заболотный