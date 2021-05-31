ЦСКА подписал 3-летний контракт с Заболотным

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31 Мая 2021, 11:21,
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Нападающий Антон Заболотный официально перешел в московский ЦСКА, об этом сообщила клубная пресс-служба. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Сочи».
Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным на три года. В составе «армейцев» бомбардир будет выступать под номером 91.
«С возвращением», - поприветствовал ЦСКА 29-летнего футболиста.
Напомним, что Заболотный - воспитанник академии ЦСКА, но не провел за первую команду ни одной встречи.
В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 27 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Антон Заболотный
Я думаю чего он такой деревянный, а он оказывается воспитанник конюшни. Теперь все встало на свои места, вернулся в стойло))
Как по мне, ни ЦСКА, ни гению этот трансфер на пользу не пойдет.