ЦСКА подписал 3-летний контракт с Заболотным

Нападающий Антон Заболотный официально перешел в московский ЦСКА, об этом сообщила клубная пресс-служба. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Сочи».

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным на три года. В составе «армейцев» бомбардир будет выступать под номером 91.

«С возвращением», - поприветствовал ЦСКА 29-летнего футболиста.

Напомним, что Заболотный - воспитанник академии ЦСКА, но не провел за первую команду ни одной встречи.

В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 27 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.