«Краснодар» объявил об уходе двух футболистов

«Краснодар» посредством своего официального сайта отрапортовал об уходе двух футболистов. «Быки» досрочно расторгли сотрудничество с форвардом Евгением Марковым. Договор между сторонами был рассчитан до середины 2022 года.

В составе краснодарского коллектива нападающий выступал с осени 2020 года. Он провел восемь поединков и отметился забитым мячом.

Также клуб сообщил о расставании с голкипером Егором Бабуриным. У вратаря истекло арендное соглашение. Игрок возвращается в «Ростов».

Бабурин провел всего два поединка за «Краснодар» в РПЛ, в одном из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.