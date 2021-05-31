«Краснодар» объявил об уходе двух футболистов

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31 Мая 2021, 11:14,
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«Краснодар» посредством своего официального сайта отрапортовал об уходе двух футболистов. «Быки» досрочно расторгли сотрудничество с форвардом Евгением Марковым. Договор между сторонами был рассчитан до середины 2022 года.
В составе краснодарского коллектива нападающий выступал с осени 2020 года. Он провел восемь поединков и отметился забитым мячом.
Также клуб сообщил о расставании с голкипером Егором Бабуриным. У вратаря истекло арендное соглашение. Игрок возвращается в «Ростов».
Бабурин провел всего два поединка за «Краснодар» в РПЛ, в одном из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Евгений Марков, Егор Бабурин
Неужто Челси вышел на охоту и приобретает игроков команды которая вела с ними в счёте АЖ 4!!! минуты