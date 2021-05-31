Эмблема ЦСКА - в топ-10 самых красивых футбольных логотипов

Эмблема московского ЦСКА включена в десятку самых красивых логотипов футбольных кубов мира. Этот рейтинг составили журналисты британского таблоида The Sun по итогам голосования.

Логотип «армейцев» расположился на девятой строчке. По итогам голосования за него отдали голоса 42,9 тысячи болельщиков.

Первое место в рейтинге заняла эмблема клуба «Раджа Касабланка», представляющего чемпионат Марокко. За этот логотип проголосовали 3,5 миллиона человек.

Также в десятку лучших попали логотипы каталонской «Барселоны», «Ливерпуля», «Реала», «Фенербахче», «Бешикташа», «Фулминенсе», «Коло Коло» и «Аль-Ахли».