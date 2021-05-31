Финансирование «Урала» будет увеличено до 2 млрд рублей

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31 Мая 2021, 10:34,
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Со следующего сезона будет увеличено финансирование екатеринбургского «Урала» до двух миллиардов рублей. Деньги поступят за счет спонсоров клуба РПЛ. Об этом информирует «РБК-Спорт».
Президент «Урала» Григорий Иванов пока не подтвердил эту информацию.
В минувшем сезоне чемпионата России екатеринбургский коллектив набрал 34 балла и финишировал на 12 месте в турнирной таблице.
Чемпионом Премьер-лиги досрочно стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», а топ-3 замкнул еще один столичный клуб - «Локомотив».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал