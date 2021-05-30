Агент Фернандо прокомментировал интерес к экс-спартаковцу из России

Агент полузащитника Фернандо Леандро Чамарелли отреагировал на интерес к футболисту из Турции и России.

- Интерес к такому футболисту, как Фернандо, всегда есть, но сейчас у него контракт с «Бэйдзин Гоань», и он планирует его отработать, - заявил агент Чамарелли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

Контракт Фернандо рассчитан до 2022 года, сообщает Ольга Ермакова.

29-летний бразилец в свое время поиграл в «Гремио», «Шахтёре», «Сампдории» и «Спартаке». Также в его активе есть восемь матчей за национальную сборную Бразилии.