Центральный полузащитник «Норрчепинга» интересен российским клубам

Александр Франссон может продолжить карьеру в России. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что центральный полузащитник «Норрчепинга» привлек внимание нескольких клубов из России. Этим летом он станет свободным агентом. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», одним из этих клубов является «Ростов».

Франссону 27 лет, в своем нынешнем клубе он играет с 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро. В текущем сезона хавбек провел 12 матчей и отметился голевой передачей.