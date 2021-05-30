Арнаутовичу не интересны «Краснодар» и «Динамо»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович не думает о переезде в Россию. Об этом сообщил представитель агента футболиста, его брат Даниэль, комментируя интерес к австрийцу со стороны «Краснодара» и «Динамо».

«Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна», — заявил брат футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу».

32-летний австриец играет в Китае на протяжении двух лет. Арнаутович ранее представлял «Интер», «Вест Хэм», «Твенте» и «Сток Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.