Погребняк пока не обсуждал условия нового контракта с «Уралом»

Президент «Урала» Григорий Иванов не готов прогнозировать развитие ситуации с подписанием нового контракта с форвардом Павлом Погребняком.

«Мы с Павлом сами всё решим. Мы еще не разговаривали. Когда будет обсуждение контракта? Пока не могу сказать», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

37-летний форвард играет в Екатеринбурге на протяжении трех сезонов. Прошлым летом «Урал» не сумел качественно усилить линию атаки и заключил новый однолетний контракт с Погребняком. В итоге ветеран выходил на поле в 18 матчах и отметился четырьмя результативными ударами. За свою карьеру Погребняк поиграл в «Спартаке», «Зените», московском «Динамо», «Штуттгарте», «Фулхэме», «Рединге» и других клубах.