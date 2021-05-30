Ярошик составил символическую сборную ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик на клубном канале составил свою «команду мечты».Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик на клубном канале составил свою «команду мечты».

- Это простой вопрос. Я составлю символическую сборную только из игроков ЦСКА. Итак, в воротах Игорь Акинфеев. Будем играть по схеме 3-5-2.

Центральный защитник - Игнашевич, это понятно. Потом двух Березуцких, двух «собак». С левой стороны Юрий Жирков, это вообще топ. С правой стороны Марио Фернандес. С этим футболистом я не играл, не было возможности, но он отличный игрок. На этом фланге он может сам действовать.

В центре полузащиты Элвер Рахимич, это опорный игрок. А другой, немного другой - Сергей Семак, это безусловно. Такой игрок всем нужен. Он действовал в нападении, потом немного опустился. И эта позиция для него была еще лучше, чем нападение. Если фанаты позволят, я бы поставил себя чуть выше этих двух партнеров.

А в нападении всё очень легко. Ивица Олич и Вагнер Лав, вот так. Другие игроки, которые не попали, будут обижаться, но такая символическая сборная была бы очень сильной.

Тренер - Валерий Георгиевич Газзаев. Он любил эту систему 3-5-2. Второй помощник - Леонид Викторович Слуцкий. Эта команда боролась бы за чемпионство.

Иржи Ярошик играл в ЦСКА в 2003 и 2004 году и становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.