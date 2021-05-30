Вендел: «Санкт-Петербург — гостеприимный город, он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон»

Полузащитник «Зенита» Вендел считает, что быстро и безболезненно адаптировался как к жизни в России, так и к Премьер-лиге.

- Санкт-Петербург — гостеприимный город, поэтому в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Наш стадион всегда полон болельщиков, - заявил 23-летний бразилец UOL Esporte.

Вендел также с сожалением признал, что получил неприятную травму в матче с «Локомотивом», в котором его команда завоевала золотые медали. Что касается прогнозов относительно даты восстановления, Вендел надеется, что вернется в строй к Олимпиаде и сможет реализовать свою мечту сыграть в Токио.