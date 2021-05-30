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​Головин: «Сказал Дзюбе, что он только «Тамбову» по четыре забивает»

30 Мая 2021, 11:20,

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, как он ответил на шутку Артёма Дзюбы по поводу ничьей монегасков с «Лансом» в последнем туре чемпионата Франции.

«Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает», - высказался Головин для sport24.

Напомним, что в заключительном туре российской Премьер-лиги Артём Дзюба четыре раза расписался в воротах «Тамбова». Это позволило форварду обойти Сердара Азмуна и стать лучшим бомбардиром чемпионата.

В воскресенье, 30 мая, Александр Головин отмечает день рождения. Полузащитнику исполнилось 25 лет.

Добавим, что в настоящий момент сборная России в Австрии готовится к чемпионату Европы. До старта турнира остаётся всего 12 дней.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сборная России, Монако, Артём Дзюба, Александр Головин
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