​Головин: «Сказал Дзюбе, что он только «Тамбову» по четыре забивает»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, как он ответил на шутку Артёма Дзюбы по поводу ничьей монегасков с «Лансом» в последнем туре чемпионата Франции.

«Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает», - высказался Головин для sport24.

Напомним, что в заключительном туре российской Премьер-лиги Артём Дзюба четыре раза расписался в воротах «Тамбова». Это позволило форварду обойти Сердара Азмуна и стать лучшим бомбардиром чемпионата.

В воскресенье, 30 мая, Александр Головин отмечает день рождения. Полузащитнику исполнилось 25 лет.

Добавим, что в настоящий момент сборная России в Австрии готовится к чемпионату Европы. До старта турнира остаётся всего 12 дней.