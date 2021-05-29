​Муж Тины Канделаки может поспособствовать финансированию «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» повысился в классе до РПЛ, но вопрос финансирования клуба до сих пор не решён. Ситуацию описывает журналист Константин Алексеев на своём канале «Alexeev ньюс» в Telegram.

По данным журналиста, есть несколько вариантов: финансирование «Газпромом» и финансирование корпорацией «Ростех». За вариантом номер два стоит муж Тины Канделаки Василий Бровко. Он является директором «Ростеха» по особым поручениям.

Прямой билет в элиту российского футбола «Нижний Новгород» смог получить благодаря ситуации с «Оренбургом». Клуб занял второе место в первенстве ФНЛ, но не повысился в классе из-за своего несоответствия критериям, позволяющим получить лицензию. «Оренбург» пытался добиться исключения, но не нашёл поддержки в лице РФС.