​Муж Тины Канделаки может поспособствовать финансированию «Нижнего Новгорода»

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29 Мая 2021, 17:27,
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«Нижний Новгород» повысился в классе до РПЛ, но вопрос финансирования клуба до сих пор не решён. Ситуацию описывает журналист Константин Алексеев на своём канале «Alexeev ньюс» в Telegram.
По данным журналиста, есть несколько вариантов: финансирование «Газпромом» и финансирование корпорацией «Ростех». За вариантом номер два стоит муж Тины Канделаки Василий Бровко. Он является директором «Ростеха» по особым поручениям.
Прямой билет в элиту российского футбола «Нижний Новгород» смог получить благодаря ситуации с «Оренбургом». Клуб занял второе место в первенстве ФНЛ, но не повысился в классе из-за своего несоответствия критериям, позволяющим получить лицензию. «Оренбург» пытался добиться исключения, но не нашёл поддержки в лице РФС.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Нижний Новгород, Газпром, Тина Канделаки, Василий Бровко