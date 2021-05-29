«Спартак» поздравил Титова с днём рождения

Сегодня, 29 мая, экс-полузащитнику московского «Спартака» и сборной России Егору Титову исполнилось 45 лет. С праздником бывшего футболиста поздравила пресс-служба «красно-белых».

«Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры. Всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!», - гласит сообщение клубной пресс-службы.

Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. Вместе со столичным клубом Егор шесть раз становился чемпионом России и два раза поднимал над головой кубок страны.

В сезоне-2020/2021 РПЛ «красно-белые» заняли второе место, получив путевку в квалификационную стадию Лиги чемпионов.