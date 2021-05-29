Варга: «Адаптироваться к Оличу в ЦСКА ещё никто не смог»

Агент Шандор Варга поделился мнением о работе хорватского наставника в московском ЦСКА. 41-летний специалист возглавил «армейцев» в марте, сменив на тренерском мостике Виктора Ганчаренко.

«Адаптироваться к Оличу еще никто не смог, он мало времени провел в ЦСКА. Но есть пример Николича, которого спустя год мы видим, как хорошего тренера», - передает слова Варги «Спорт-экспресс».

ЦСКА подписал с Оличем контракт до лета 2022 года. Под руководством хорватского тренера московская команда финишировала на шестом месте в чемпионате России, впервые за долгое время не пробившись в еврокубки.