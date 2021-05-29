Варга: «Если Слуцкий взялся за работу, то вряд ли он её оставит»

Футбольный агент Шандор Варга отреагировал на информацию о том, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отказался от предложения вернуться в московский ЦСКА.

«Это человек, который, если взялся за работу, то вряд ли он ее оставит. Тем более сейчас, когда «Рубин» на подъеме», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Слуцкий занимал пост наставника «армейцев» с 2009 по 2016 год. Тренер трижды приводил команду к чемпионскому титулу в Премьер-лиге.

В прошлом сезоне Леонид Викторович занял с «Рубином» четвертое место в чемпионате России.