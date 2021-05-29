«Локомотив» и «Спартак» поборются за форварда «Боавишты»

Форвард «Боавишты» Альберт Элис попал в сферу интересов двух российских топ-клубов, об этом рапортует Record. Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляют московские «Спартак» и «Локомотив».

Элис перебрался в португальскую лигу в 2020 году из «Хьюстона». Трансфер форварда обошелся «Боавиште» в один миллион евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Примейры нападающий сыграл 32 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в четыре миллиона евро.