«Зенит» поздравил Аршавина с юбилеем

Экс-футболист национальной сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сегодня, 29 мая, празднует день рождения. Ему исполнилось 40 лет.

«Андрею Аршавину - 40. С днем рождения, легенда», - гласит сообщение пресс-службы «сине-бело-голубых».

Напомним, что Аршавин защищал цвета петербургского коллектива с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В настоящий момент Андрей работает в структуре «Зенита», занимаясь развитием молодежного футбола.

В сезоне-2020/2021 петербуржцы стали чемпионами России. Это третий подряд титул для подопечных Сергея Семака.