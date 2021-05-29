Арустамян рассказал, где продолжит карьеру Пиняев

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29 Мая 2021, 10:26,
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Футбольный инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением относительно будущего 16-летнего нападающего Сергея Пиняева, права на которого принадлежат «Чертаново».
По словам журналиста, самым вероятным вариантом для игрока является московский «Локомотив». Арустамян сообщает, что «железнодорожники» подпишут Пиняева, после чего сдадут его в аренду.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Сергею со стороны каталонской «Барселоны» и казанского «Рубина».
В минувшем сезоне первенства ФНЛ нападающий провел 30 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Нобель Арустамян, Сергей Пиняев
Ну вот это более реальный вариант , а то Барселона ))