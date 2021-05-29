Арустамян рассказал, где продолжит карьеру Пиняев

Футбольный инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением относительно будущего 16-летнего нападающего Сергея Пиняева, права на которого принадлежат «Чертаново».

По словам журналиста, самым вероятным вариантом для игрока является московский «Локомотив». Арустамян сообщает, что «железнодорожники» подпишут Пиняева, после чего сдадут его в аренду.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Сергею со стороны каталонской «Барселоны» и казанского «Рубина».

В минувшем сезоне первенства ФНЛ нападающий провел 30 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.