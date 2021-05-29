Слуцкий мог вернуться в ЦСКА, но предпочёл «Рубин»

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29 Мая 2021, 09:39,
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Известный российский специалист Леонид Слуцкий мог вернуться в московский ЦСКА, об этом информирует «Спорт Бизнес Online».
Согласно сведениям источника, представители «армейского» клуба выходили на связь с тренером и предлагали ему возглавить команду, однако Слуцкий ответил отказом.
Напомним, что Леонид Викторович занимал пост главного тренера ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России.
В настоящий момент Слуцкий занимает пост наставника казанского «Рубина». По итогам прошлого сезона команда заняла четвертое место в Премьер-лиге, получив путевку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий