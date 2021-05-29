«Локомотив» претендует на форварда «Аякса»

Нападающий Лассина Траоре, права на которого принадлежат амстердамскому «Аяксу», находится в сфере интересов московского «Локомотива» и «Аталанты», рапортует Voetbalzone.

Голландский гранд готов расстаться с 20-летним футболистом, если за него предложат порядка десяти миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Траоре с «Аяксом» рассчитано до середины 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 29 поединков в составе амстердамского коллектива, записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» финишировал на третьем месте в российской Премьер-лиге.