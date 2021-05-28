Мухин дал первое интервью как игрок ЦСКА

Полузащитник Максим Мухин перебрался из московского «Локомотива» в ЦСКА, после чего пообщался с клубным сайтом армейцев.

Ранее генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил, что Мухин уже проходил медосмотр в ЦСКА, но стороны не смогли договориться о подписании контракта. Футболист сборной России вспомнил этот момент, назвав этот факт важным в своей карьере. Также игрок пообещал, что будет отдавать все силы на поле в красно-синей футболке.

«Локомотив» и ЦСКА договорились не раскрывать сумму трансфера, но некоторые источники оценивают её в больше, чем 15 миллионов рублей, что было прописано отступными в контракте Мухина с «железнодорожниками».