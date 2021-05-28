Бабаев: «Зарплата была не главным критерием для Мухина»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферной стоимости Максима Мухина и на какую заработную плату рассчитывает полузащитник.

Менеджер «армейского» клуба заявил, что Мухин был на просмотре в ЦСКА ещё в бытность игрока молодёжных команд, но не подошёл «красно-синим» из-за действий своего агента. Бабаев сказал, что Мухин выбрал ЦСКА явно не из-за денег, потому что у него могли бы быть и более интересные финансовые предложения. Также Роман Юрьевич опроверг данные, что зарплата футболиста увеличится в 30 раз по сравнению с контрактом в «Локомотиве». Это невозможно как минимум потому, что сам ЦСКА не пошёл бы на такую сделку. Об этом Бабаев поговорил с журналистами «Спорт-Экспресс».

28 мая «Локомотив» объявил о том, что прощается с Максимом Мухиным, который переходит в ЦСКА.