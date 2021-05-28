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Семак обсудил с Дюпиным переход в «Зенит»

28 Мая 2021, 22:36,

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин оказался интересным для питерского «Зенита». 

«Рубин» не собирается продавать одного из лидеров команды, поэтому согласится только на очень выгодное предложение от потенциального покупателя. Сергей Семак уже провёл беседу с Дюпиным, но до конкретных соглашения стороны не дошли, как пишет БИЗНЕС Online.

В одном из недавних интервью голкипер признался, что не отказался бы от перехода в «Зенит».

На данный момент Юрий Дюпин пребывает с национальной командой России в Австрии, где готовится к чемпионату Европы 2020 года. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Рубин, Юрий Дюпин
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Комментарии (1)
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0
superzina
28 Мая 2021, 23:35

33 года ! А помоложе никого не нашлось ?!
И всего два года в РПЛ ?! И один удачный ?!
Что-то у нас много проблем накопилось с составом ?!

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