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Зарплата Мухина в ЦСКА - 600 тысяч евро

28 Мая 2021, 21:48,

28 мая подтвердилась информация о том, что полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин переходит в ЦСКА. Сумма сделки официально не сообщалась, но, по данным журналистов, вышла в районе больше 15 миллионов рублей. 

Зарплата Мухина в «армейском» клубе составит 600 тысяч евро в год. Также контракт подразумевает бонусы за выполнение поставленных задач. Об этом передаёт РБ Спорт

Максим Мухин выступал за молодёжные команды «Крыльев Советов» и «Локомотива». За основу «железнодорожников» футболист сыграл всего 10 матчей, но уже получил вызов в сборную России. 

Мухин уже попрощался с «Локомотивом», заявив, что хотел остаться в команде

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Максим Мухин
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