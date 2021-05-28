Зарплата Мухина в ЦСКА - 600 тысяч евро

28 мая подтвердилась информация о том, что полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин переходит в ЦСКА. Сумма сделки официально не сообщалась, но, по данным журналистов, вышла в районе больше 15 миллионов рублей.

Зарплата Мухина в «армейском» клубе составит 600 тысяч евро в год. Также контракт подразумевает бонусы за выполнение поставленных задач. Об этом передаёт РБ Спорт.

Максим Мухин выступал за молодёжные команды «Крыльев Советов» и «Локомотива». За основу «железнодорожников» футболист сыграл всего 10 матчей, но уже получил вызов в сборную России.

Мухин уже попрощался с «Локомотивом», заявив, что хотел остаться в команде.