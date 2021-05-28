«Это команде и болельщикам, а не руководству»: Мухин попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник сборной России Максим Мухин написал прощальное письмо болельщикам «Локомотива» после трансфера в ЦСКА.

Мухин не стал отрицать, что собирался оставаться в «Локомотиве» и дальше, но пришлось покинуть клуб. Футболист отметил, что посвящает текст не руководству команды, а игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Также игрок заявил о том, что ничего не перекроет его уважения к «Локомотиву».

28 мая официально стало известно о том, что Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Сумма трансфера не оглашалась, но должна быть выше, чем 15 миллионов рублей.

В составе «Локомотива» Мухин провёл 10 матчей, но не отличился забитыми мячами.