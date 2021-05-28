Витория: «В «Спартаке» есть возможность выигрывать трофеи»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, почему он оставил выбор именно на российской команде.

«У меня были и другие предложения, но меня впечатлила уверенность, которая исходила от руководства «Спартака». Тем более, здесь есть возможность выигрывать трофеи. Никто не гарантирует, что мы будем побеждать, но предпосылки есть», - сказал Руй Витория в интервью для O Jogo.

Также специалист отметил, что ему придётся привыкать к изменению климата, ведь в Саудовской Аравии, где он работал в последнее время, температура воздуха равнялась +50 градусам по Цельсию, тогда как зимой в России доходит до минус двадцати.