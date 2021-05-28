«Локомотив» продал Мухина больше, чем за 15 миллионов рублей

Журналист Сергей Егоров объяснил, почему сумма сделки по переходу Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА должна оцениваться выше, чем в 15 миллионов рублей.

По информации Егорова, 15 миллионов рублей - это стандартная сумма отступных, которая прописывается молодым игрокам «Локомотива» в их первый профессиональный контракт с первой командой, но в дальнейшем ситуация может меняться.

28 мая «Локомотив» официально сообщил о том, что полузащитник Максим Мухин покидает команду, а СМИ писали о сумме сделки с ЦСКА в 15 миллионов рублей.

На данный момент Мухин находится в расположении сборной России по футболу, готовясь к чемпионату Европы 2020 года.