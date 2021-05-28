«Локомотив» продал Мухина больше, чем за 15 миллионов рублей

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28 Мая 2021, 21:14,
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Журналист Сергей Егоров объяснил, почему сумма сделки по переходу Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА должна оцениваться выше, чем в 15 миллионов рублей.
По информации Егорова, 15 миллионов рублей - это стандартная сумма отступных, которая прописывается молодым игрокам «Локомотива» в их первый профессиональный контракт с первой командой, но в дальнейшем ситуация может меняться.
28 мая «Локомотив» официально сообщил о том, что полузащитник Максим Мухин покидает команду, а СМИ писали о сумме сделки с ЦСКА в 15 миллионов рублей.
На данный момент Мухин находится в расположении сборной России по футболу, готовясь к чемпионату Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Максим Мухин