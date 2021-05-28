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​Жена уговаривает Роналду на новый клуб, известна зарплата Руя Витории в «Спартаке», а у главного тренера «Барселоны» начались проблемы с психикой – в главных слухах недели

28 Мая 2021, 20:23,

В главных слухах недели вы узнаете о том, в какой клуб может перейти Криштиану Роналду на фоне уговоров своей возлюбленной, сколько «Спартак» будет платить своему новому тренеру, и какие проблемы начались у пока ещё наставника «Барселоны» Рональда Кумана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Жена уговаривает Роналду на новый клуб

Новая волна слухов по поводу будущего Криштиану Роналду. На тренерский мостик «Ювентуса» вернулся Массимилиано Аллегри, что, как пишут СМИ, вызвало недовольство Роналду, которому не нравилось работать с этим специалистом в сезоне 2018/2019. После назначения Аллегри вероятность ухода Криштиану возрастает. Уже появилась информация о том, что через общего агента Жорже Мендеша с Роналду связался Жозе Моуринью, начинающий новое приключение в «Роме». Впрочем, поверить с этот трансфер сложно, особенно с учётом того факта, что римляне в будущем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов.

В то же время слухи говорят о том, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес уговаривает футболиста перебраться в «ПСЖ». Родригес очень хочет жить в Париже и уже сказала об этом своим знакомым.

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Почему ушли Зидан и Конте

Сложно сказать, почему в европейских топ-лигах нынче происходит так много тренерских перестановок. Клубы из разряда топовых в этом плане находятся в центре внимания. Если отставка Андреа Пирло читалась, то по будущему Зинедина Зидана и Антонио Конте были вопросы.

Если верить слухам, Флорентино Перес пытался уговорить Зинедина Зидана остаться на тренерском мостике «Реала». Стороны проводили переговоры, но французский специалист всё же предпочёл уйти. Поговаривают, что дело не только в моральной и физической усталости, но и в том факте, что Зидан не ощущал поддержки от руководства в трудные моменты сезона.

Уход Антонио Конте и вовсе мог показаться странным, ведь он только-только принёс «Интеру» долгожданное Скудетто. В СМИ пишут о том, что Конте не получил гарантий от руководителей клуба. Тренер хотел если не усилить состав, то хотя бы сохранить лидеров. Боссы же «Интера» в условиях финансовых проблем планируют собрать на трансферах около 100 миллионов евро. Конте не захотел строить команду, по сути, заново, перечёркивая работу двух лет, поэтому и ушёл.

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Известна зарплата Руя Витории в «Спартаке»

В начале недели случилось то, чего все и ждали, - «Спартак» возглавил португальский специалист Руй Витория. Именно этот тренер будет пытаться решить задачу по приведению «красно-белых» к чемпионству в особенный сезон. Как известно, в следующем году клуб будет отмечать своё 100-летие. По слухам, весь тренерский штаб Витории будет зарабатывать несколько меньше, чем раньше зарабатывал штаб Доменико Тедеско – 3,6 миллиона евро в год против 4.

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2 причины тормозят продление контракта Мбаппе

«ПСЖ» ранее продлил контракт с Неймаром, а теперь бросил все силы на долгосрочное сохранение в своих рядах Килиана Мбаппе. Впрочем, в переговорах с талантливым форвардом есть две проблемы, о которых говорят слухи. Первая из этих проблем – срок контракта. «ПСЖ» хочет подписать с Мбаппе долгосрочное трудовое соглашение, в то время как сам игрок предпочитает заключить договор до конца сезона 2022/2023. При таком варианте Мбаппе сможет сам контролировать своё будущее в среднесрочной перспективе. Вторая проблема – спортивный проект. Килиан Мбаппе хочет оценить трансферы клуба и убедиться в том, что «ПСЖ» будет из года в год бороться за трофей Лиги чемпионов. Отчасти именно поэтому футболист предпочитает контракт на два года, чтобы в случае чего ему было проще уйти.

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У Кумана начались проблемы с психикой

Пресса говорит о том, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратился к врачам из-за проблем с психикой. По имеющейся информации, голландский специалист сталкивается с паническими атаками. Куман прошёл обследование, и в настоящий момент чувствует себя нормально. В среде болельщиков говорят о том, что проблемы Кумана со здоровьем могло спровоцировать напряжение, которое он испытывал в течение сезона и продолжает испытывать сейчас на фоне неопределённости со своим будущим.   

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Интер Милан, ПСЖ, Криштиану Роналду, Антонио Конте, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе, Рональд Куман, Главные слухи недели, Руй Витория, Джорджина Родригес
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