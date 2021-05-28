​Белкин покинул должность президента «Динамо»

Московское «Динамо» через свой официальный сайт сообщило об уходе Юрия Белкина с должности президента. Уход Белкина связан с истечением срока его трудового соглашения. Клуб поблагодарил функционера и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Теперь у «Динамо» будет новый президент.

Напомним, что по итогам чемпионата «Динамо» заняло 7 место и не смогло пробиться в еврокубки. По ходу завершившегося сезона «бело-голубые» сменили главного тренера, пригласив немецкого специалиста Сандро Шварца.

Следующий чемпионат России стартует в конце июля.