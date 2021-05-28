​«Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА

|
28 Мая 2021, 19:19,
|
|
Полузащитник Максим Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Клубы договорились не раскрывать условия трансфера. Известно лишь, что контракт Мухина рассчитан на 5 лет. Эта информация размещена на сайте ЦСКА.
19-летний Максим Мухин в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» 21 матч в различных соревнованиях. Результативными действиями полузащитник не отмечался.
Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Максима Мухина ЦСКА заплатит «Локомотиву» 170 тысяч евро.
Добавим, что «Локомотив» в завершившемся чемпионате финишировал третьим, а ЦСКА занял только 6 место. Впервые за 20 лет «армейцы» не выступят в еврокубках.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Максим Мухин, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021