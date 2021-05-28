​«Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА

Полузащитник Максим Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Клубы договорились не раскрывать условия трансфера. Известно лишь, что контракт Мухина рассчитан на 5 лет. Эта информация размещена на сайте ЦСКА.

19-летний Максим Мухин в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» 21 матч в различных соревнованиях. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Максима Мухина ЦСКА заплатит «Локомотиву» 170 тысяч евро.

Добавим, что «Локомотив» в завершившемся чемпионате финишировал третьим, а ЦСКА занял только 6 место. Впервые за 20 лет «армейцы» не выступят в еврокубках.