​Форвард «Монпелье»: Готов перейти в «Зенит»

Французский нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд высказался по поводу своего будущего. Ранее появлялась информация о том, что интерес к нему проявляет «Зенит».

«Пора уходить. Я знаю, что возможность есть, но я должен почувствовать, чтобы принять решение», - цитирует Лаборда RMC Sport со ссылкой на L’Equipe.

«Зенит»? Они чемпионы России, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Это отличный и стабильный клуб. Возможность завоёвывать титулы, Лига чемпионов… У «Зенита» хорошие аргументы», - сказал Лаборд, дав понять, что готов на такой переход.

27-летний Гаэтан Лаборд забил 16 голов в 38 матчах завершившегося чемпионата Франции. Портал transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.