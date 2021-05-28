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​Форвард «Монпелье»: Готов перейти в «Зенит»

28 Мая 2021, 15:23,

Французский нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд высказался по поводу своего будущего. Ранее появлялась информация о том, что интерес к нему проявляет «Зенит».

«Пора уходить. Я знаю, что возможность есть, но я должен почувствовать, чтобы принять решение», - цитирует Лаборда RMC Sport со ссылкой на L’Equipe.

«Зенит»? Они чемпионы России, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Это отличный и стабильный клуб. Возможность завоёвывать титулы, Лига чемпионов… У «Зенита» хорошие аргументы», - сказал Лаборд, дав понять, что готов на такой переход.

27-летний Гаэтан Лаборд забил 16 голов в 38 матчах завершившегося чемпионата Франции. Портал transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Монпелье, Трансферы футбола - лето 2021, Гаэтан Лаборд
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Комментарии (1)
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0
superzina
28 Мая 2021, 17:28

Гаэтан Лаборде - запасной вариант и явно не то , что нужно Зениту .
Для Задачи в ЛЧ "1/8 минимум" и близко не соответствует .
Уже 27 лет , но ни разу не играл в Клубе вне Франции , так что и перспективы адаптации в РПЛ сомнительны .
Зенит ведет переговоры с Вольфсбургом о переходе Ваута Вегхорста и их надо ускорить .

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