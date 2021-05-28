​Емельянов перенёс операцию на позвоночнике и может пропустить сезон

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенёс операцию на позвоночнике. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, хирургическое вмешательство проходило в Москве. На восстановление 29-летнему футболисту понадобится от полугода до года. Таким образом, Емельянов рискует пропустить весь следующий сезон.

В завершившемся сезоне Роман Емельянов провёл за «Урал» 11 матчей в Премьер-лиге. В последний раз он появлялся на поле ещё 18 марта, когда «шмели» крупно проиграли «Спартаку» на выезде.

Добавим, что «Урал» завершил чемпионат России на 12 позиции. Сразу 13 из 30 матчей «шмели» завершили вничью (7 побед, 10 поражений).