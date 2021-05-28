Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Емельянов перенёс операцию на позвоночнике и может пропустить сезон

28 Мая 2021, 14:36,

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенёс операцию на позвоночнике. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, хирургическое вмешательство проходило в Москве. На восстановление 29-летнему футболисту понадобится от полугода до года. Таким образом, Емельянов рискует пропустить весь следующий сезон. 

В завершившемся сезоне Роман Емельянов провёл за «Урал» 11 матчей в Премьер-лиге. В последний раз он появлялся на поле ещё 18 марта, когда «шмели» крупно проиграли «Спартаку» на выезде.

Добавим, что «Урал» завершил чемпионат России на 12 позиции. Сразу 13 из 30 матчей «шмели» завершили вничью (7 побед, 10 поражений).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Роман Емельянов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Вильярреал» — победитель Лиги Европы 2020/21. Церемония награждения
«Вильярреал» — победитель Лиги Европы 2020/21. Церемония награждения
1 1
26.05.2021 Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Обзор финального матча Лиги Европы 2020/21
26.05.2021 Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Обзор финального матча Лиги Европы 2020/21
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Чистяков
«Третий тайм». Дмитрий Чистяков
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 26.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 26.05.2021
1 2
«Вид сверху». Выпуск от 26.05.2021
«Вид сверху». Выпуск от 26.05.2021
1 1
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей