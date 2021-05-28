«Локомотив» расстанется с Эдером

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28 Мая 2021, 13:04,
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Футбольный агент Луи Эванс, который представляет интересы форварда московского «Локомотива» Эдера, высказался относительно будущего своего клиента. Контракт игрока истекает грядущим летом.
На вопрос корреспондента издания «Спорт-экспресс» агент ответил, что 33-летний нападающий покинет «железнодорожников» и продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Эдер защищает цвета московской команды с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 поединках чемпионата России, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
«Локомотив» занял третье место в РПЛ, получив путевку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Эдер